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محافظات

تعشق الشوبينج والقطط.. الوجه الآخر لابنة الإسماعيلية السادسة على الجمهورية بالثانوية العامة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:26 م
الطالبة ندى ياسر
الطالبة ندى ياسر
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انجي هيبة
احتفلت ندى ياسر جودة إبراهيم السيد، الطالبة بمدرسة 25 يناير في محافظة الإسماعيلية، والحاصلة على المركز السادس مكرر في الشعبة الأدبية وسط عائلتها بميت غمر بمحافظة الدقهلية بتفوقها ووجودها ضمن أوائل الجمهورية، مؤكدة انها لم تتوقع ذلك، خاصة في ظل ازمة انتشار فيروس كورونا ومرورها وصديقاتها باصعب ضروف امتحانية مرت بها خلال سنوات عمرها الدراسية.

واضافت ندي في تصريحات لـ صدي البلد، انه ليس لديها هوايات بعينها غير الشوبينج وخروج الاصحاب والجلوس علي البحر برفقة صديقاتها واخواتها وافراد عائلتها، كما انها تحب القطط.

وعن سر رغبتها في الالتحاق بكلية الالسن، قالت ندي، انها تعشق اللغتين الانجليزي والالماني، وتريد التعمق في دراسة اللغات الاجنبية.

واشارت ندي الي مساندة والدها ووالدتها واخواتها لها ودعمهم الكامل طوال مسيرتها الدراسية، وان ياسمين اختها الوسطي كانت تساعدها رغم انها كانت في الشهادة الاعدادية، وتقوم بتسميع المواد الادبية لها.

واعربت الطالبة ندى والحاصلة علي مجموع 407.5 درجة، عن سعادتها البالغة بالتفوق، مؤكدة أنها لم تصدق نفسها عند استقبال مكالمة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لتهنئتها بالنتيجة.

واستقبلت ندي خبر حصولها علي المركز السادس مكرر علي مستوي الجمهورية، بفرحة عارمة، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع حصولها على مجموع مرتفع، ولكنها لم تتوقع تواجدها في قائمة أوائل الثانوية، لافتة إلى أنها استقبلت الخبر وهي مسافرة ميت غمر في محافظة الدقهلية.

وأوضح والدها أن نجلته، كانت دائمة الحصول على المركز الأول فى مدرستها منذ التحاقها بالمدرسة، مشيرًا إلى أنها كانت تذاكر من تلقاء نفسها ولا نطالبها بالمذاكرة.
تعشق الشوبينج والقطط.. الوجه الآخر لابنة الإسماعيلية السادسة على الجمهورية بالثانوية العامة
تعشق الشوبينج والقطط.. الوجه الآخر لابنة الإسماعيلية السادسة على الجمهورية بالثانوية العامة
تعشق الشوبينج والقطط.. الوجه الآخر لابنة الإسماعيلية السادسة على الجمهورية بالثانوية العامة
تعشق الشوبينج والقطط.. الوجه الآخر لابنة الإسماعيلية السادسة على الجمهورية بالثانوية العامة
تعشق الشوبينج والقطط.. الوجه الآخر لابنة الإسماعيلية السادسة على الجمهورية بالثانوية العامة
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