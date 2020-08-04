وكيل محلية النواب يطالب محافظ بني سويف بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء

أعلن النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، عن تقدمه، بمذكرة للدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بشأن تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.









وقال النويشى، إن الأسعار التي تم وضعها من قبل اللجان المشكلة للجنة التسعير فيما يخص التصالح في مخالفات البناء، تنطوي على مغالاة بالمقارنة بالمحافظات الأخرى مثل محافظتي القاهرة والمنيا.









وناشد وكيل محلية البرلمان بضرورة التخفيف عن المواطنين وتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، حتى يستطيع المواطنون الإقبال على التصالح، وحيث إن محافظة بنى سويف من المحافظات الفقيرة ، وكانت من المحافظات الأكثر تضررا من الإصابة بفيروس كورونا ، مما أثر كثيرا بالسلب على دخول المواطنين بالمحافظة ، خاصة أن معظم سكانها من محدودى الدخل ، ومقابل سعر المتر المقرر للتصالح يمثل عبئا كبيرا عليهم ، ولا يستطيعون سداده للدولة ، مما يعرض الكثير منهم للسجن أو لإزالة منزله ، وفى كلتا الحالتين يسبب ضررا بالغا للمواطن وأسرته.







