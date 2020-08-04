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برلمان

وكيل محلية النواب يطالب محافظ بني سويف بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:41 م
التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء
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فريدة محمد
أعلن النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، عن تقدمه، بمذكرة للدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بشأن تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.


وقال النويشى، إن الأسعار التي تم وضعها من قبل اللجان المشكلة للجنة التسعير فيما يخص التصالح في مخالفات البناء، تنطوي على مغالاة بالمقارنة بالمحافظات الأخرى مثل محافظتي القاهرة والمنيا.


وناشد وكيل محلية البرلمان بضرورة التخفيف عن المواطنين وتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، حتى يستطيع المواطنون الإقبال على التصالح، وحيث إن محافظة بنى سويف من المحافظات الفقيرة ، وكانت من المحافظات الأكثر تضررا من الإصابة بفيروس كورونا ، مما أثر كثيرا بالسلب على دخول المواطنين بالمحافظة ، خاصة أن معظم سكانها من محدودى الدخل ، ومقابل سعر المتر المقرر للتصالح يمثل عبئا كبيرا عليهم ، ولا يستطيعون سداده للدولة ، مما يعرض الكثير منهم للسجن أو لإزالة منزله ، وفى كلتا الحالتين يسبب ضررا بالغا للمواطن وأسرته.


وأشار النائب إلى أن محافظ بنى سويف أشر "العرض على لجنة التسعير للدراسة واعادة العرض" ، وأشاد النويشى بجهود الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، فى إنجاح مسيرة التنمية التى تشهدها المحافظة على أيدى سيادته والتى تصب فى الصالح العام وإنجاح قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.
وكيل محلية النواب يطالب محافظ بني سويف بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء
وكيل محلية النواب يطالب محافظ بني سويف بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء
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