صحيفة: لهذا السبب تركيا غاضبة للغاية من الإمارات

كشفت صحيفة "يسرائيل ديفنس" المتخصصة في الشؤون العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن أسباب غضب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من دولة الإمارات، للدرجة التي جعلت أنقرة تتهمها بالتدخل في شؤون الداخلية ودعم حركة فتح الله جولن والأكراد.





وأشارت الصحيفة إلى أن انقرة ترى أن الإمارات تقف في وجهها في الساحات التي تريد اللعب بها ومن بينها الساحة السورية والمصرية والليبية، وهو الأمر الذي يغضب الرئيس التركي رجب طيب أردزغان.





وأوضحت يسرائيل ديفنس أن قيام الإمارات بالإعلان عن تشغيل المفاعل النووي لإنتاج الكهرباء، الذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي، أثار غضب أردوغان للغاية، لافتة إلى أن الصحافة الموالية للرئيس التركي شنت هجوما شديدا على الإمارات محذرة من خطوة امتلاكها تكنولوجيا نووية قد تقودها إلى الحصول على أسلحة ذرية.





في السياق ذاته، لفتت المجلة الإسرائيلية إلى أن أردوغان يقلق من التقدم الإماراتي في المجال النووي، لكنه في الوقت ذاته، يسعى لتشغيل مفاعله النووي، بل والحصول على أسلحة نووية، حيث كان قد هاجم دول النادي النووي، مطالبا بحظر جميع دول العالم من امتلاك الأسلحة أو السماح للجميع بامتلاكها.



