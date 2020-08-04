AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة: لهذا السبب تركيا غاضبة للغاية من الإمارات

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:03 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
كشفت صحيفة "يسرائيل ديفنس" المتخصصة في الشؤون العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن أسباب غضب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من دولة الإمارات، للدرجة التي جعلت أنقرة تتهمها بالتدخل في شؤون الداخلية ودعم حركة فتح الله جولن والأكراد.

وأشارت الصحيفة إلى أن انقرة ترى أن الإمارات تقف في وجهها في الساحات التي تريد اللعب بها ومن بينها الساحة السورية والمصرية والليبية، وهو الأمر الذي يغضب الرئيس التركي رجب طيب أردزغان.

وأوضحت يسرائيل ديفنس أن قيام الإمارات بالإعلان عن تشغيل المفاعل النووي لإنتاج الكهرباء، الذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي، أثار غضب أردوغان للغاية، لافتة إلى أن الصحافة الموالية للرئيس التركي شنت هجوما شديدا على الإمارات محذرة من خطوة امتلاكها تكنولوجيا نووية قد تقودها إلى الحصول على أسلحة ذرية.

في السياق ذاته، لفتت المجلة الإسرائيلية إلى أن أردوغان يقلق من التقدم الإماراتي في المجال النووي، لكنه في الوقت ذاته، يسعى لتشغيل مفاعله النووي، بل والحصول على أسلحة نووية، حيث كان قد هاجم دول النادي النووي، مطالبا بحظر جميع دول العالم من امتلاك الأسلحة أو السماح للجميع بامتلاكها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العالم ليس بحاجة لديكتاتور مجنون.. كيف يهدد أردوغان الشرق الأوسط بتهوره وأحلامه التوسعية؟

ترشيحاتنا

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

أزمة كورونا تجمع شمل شقيقتين بعد فراق 53 عاما.. ما القصة؟

بعد انتهاء جائحة كورونا.. هاني الناظر يقدم 10 عادات يجب اتباعها

التعليم: أكثر من طالب حصلوا على 410 في علمي علوم معظمهم من أسيوط

بسبب تأخر الأوردر.. زبون يطلق النار على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير.. تفاصيل

منظمة الصحة العالمية تنتهي من تحديد التصور الأساسي لنشأة فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

أسرع رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

في دقيقة.. أسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

%90 لكليات الطب.. هل تلقي أزمة كورونا بتداعياتها على التنسيق الجامعي؟

خطأ في نتيجة طالبة بالثانوية العامة.. والتعليم تحقق

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

بسبب كليات الهندسة.. بيان عاجل لوزير التعليم العالي بشأن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الشوفان في دقائق بـ 6 خطوات

بـ شورت وتوب أبيض.. روبي تتألق بإطلالة لافتة

بـ فستان قصير.. جوهرة تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة من الساحل الشمالي