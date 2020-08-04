إحالة مسجل للجنايات بعد ضبطه بـ 90 جرام هيروين

احالت نيابة الساحل، مسجل شقى خطر إلى محكمة الجنايات، لاتهامة بترويج واتجارفى المواد المخدراة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين وزنت 90 جراما.





بداية الواقعة كانت عندما تمكن ضباط مباحث قسم الساحل، من ضبط "ر.ع."، 28 سنة مسجل شقى خطر عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة "هيروين" وزنت 90 جرامًا، ومبلغ مالي 300 جنيه، وهاتف محمول.





وبسؤال المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار و تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة القسم، مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف للاتصال بعملائه.





تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، و إخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق، و أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.



