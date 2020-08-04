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بريطانيا مهددة بموجة ثانية أقوى من كورونا.. فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:51 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت قناة الغد تقرير مصورا يوضح معاناة العالم من فيروس كورونا المستجد.

وكشفت القناة أن بريطانيا مهددة بموجة ثانية فى الشتاء المقبل أقوى من الموجة الأولى إذا لم تكثف الفحوص.

وقد أظهرت دراسة نشرت اليوم الثلاثاء أن بريطانيا مهددة بموجة ثانية من تفشي مرض كوفيد-19 في الشتاء المقبل وأنها قد تكون أقوى من الأولى مرتين وذلك إذا أعادت فتح المدارس دون أن تضع نظاما أكثر فعالية للفحص والتعقب.

 وطبق باحثون من كلية لندن الجامعية وكلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة نموذجا لأثر إعادة فتح المدارس سواء بالكامل أو جزئيا، وبالتالي السماح لأولياء الأمور بالعودة لأعمالهم، على الانتشار المحتمل للفيروس.

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