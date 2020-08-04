مشاهد تدمي القلب.. نبيل الحلفاوي عن انفجار بيروت

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على الانفجار المدوي الذي حدث في بيروت اليوم.





وكتب عبر حسابه على تويتر قائلا :"‏المشاهد المروعة للدمار الشامل الذي أصاب بيروت تدمي القلب، رحم الله الضحايا وألهم أسرهم الصبر وأصدق دعواتنا للمصابين بالشفاء وأن يلطف الله باللبنانيين في هذه المحنة.





وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.





وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".



