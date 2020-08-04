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بين الناس

استغاثة أهالي سكان المراغي بالاسكندرية من مياة الصرف الصحي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
استغاث سكان منطقة المراغي بالاسكندريه من خلال خدمة بين الناس التي يقدمها موقع صدى البلد من تراكم مياه الصرف الصحي الحامله للفيروسات بالمنطقه.

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وقالوا في شكواهم أن مدخل منطقة المراغي من ناحية محور المحمودية مليئه بفتحات صرف صحي بدون أغطيه وتتراكم مياه الصرف الصحي في المنطقه بشكل مبالغ فيه مما يجعلها بيئة نشطه للفيروسات في ظل انتشار وباء الكورونا.


وأضافوا في استغاثتهم بأنه يوجد كابلات كهرباء حول تلك المياه مما يشكل خطرا كبيرا على حياة الافراد في هذه المنطقة.

وناشد سكان المنطقة سرعة حل المشكلة رأفة بحال أهالي هذه المنطقة. 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
استغاثة أهالي سكان المراغي بالاسكندرية من مياة الصرف الصحي
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