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ديني

مفتي الجمهورية يدين بشدة تفجيرات بيروت وينعى ضحايا الحادث الأليم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:20 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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محمد شحتة
دان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة التفجير الإرهابي بالعاصمة اللبنانية بيروت والذى أدى لسقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

وشدد مفتي الجمهورية في بيان له مساء اليوم الثلاثاء على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة للبنان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا ولأسر ضحايا الحادث الإرهابى الأليم ، سائلا المولى عز وجل أن ينعم بالاستقرار والرخاء للبنان الشقيقة.
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