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فن

نقلت للمستشفى.. إصابة مديرة منزل هيفاء وهبي في انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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محمد نحلة
أصيبت مديرة منزل هيفاء وهبي في الانفجار الشديد الذي وقع بـ بيروت عصر اليوم.


وكتبت هيفاء وهبي أنها أصيبت في عينيها ورأسها ونقلت إلى المستشفى.


ونشرت الفنانة هيفاء وهبي صورا وفيديوهات لبيتها المدمر نتيجة انفجار بيروت وذلك عبر خاصية استوري على انستجرام.


وعلقت الفنانة هيفاء وهبي على انفجار بيروت الذي حدث اليوم.


وكتبت عبر حسابها على تويتر قائلة: "‏اللي صار اليوم ب ‎#بيروت بيبكّي الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار.


وكان قد طمأن الفنان صبري فواز جمهوره عليه وعلى طاقم مسلسل اسود فاتح الذي يتم تصويره حاليا في بيروت، وتقوم هيفاء وهبي ببطولته.


ونشر فيديو عبر حسابه على فيسبوك وأكد أنه بخير وأن الانفجار كان بعيدا عنهم وأن كل طاقم المسلسل بخير.

نقلت للمستشفى.. إصابة مديرة منزل هيفاء وهبي في انفجار بيروت
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