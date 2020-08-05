لأول مرة.. ظهور BMW X3 موديل 2022 أثناء اختبارها.. صور

ظهرت مؤخرا السيارة BMW X3 موديل 2022 أثناء اختبارها فى إحدى حلبات السباق .

وكانت شركة BMW قد أعلنت من قبل على تطوير نسخة محدثة من X3 LCI الكروس أوفر الفاخرة

والتقطت العدسات المصوريين التجسسية صورًا لـ X3 LCI أثناء اختبارها، وبها تمويهات خلفية وأمامية لتكشف عنهما بالاضافة الى تفاصيل اخرى

وظهرت خلال الصور التجسسية على مصابيح أمامية وخلفية جديدة، بالإضافة الى شبك أمامي جديد أصغر من المستخدم في M3 ، وجنوط صغيرة و انظمة عادم مستديرة .

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة X3 LCI فهناك تحديثات بسيطة دون إعادة تصميم شاملة، و خيارات تنجيد جديدة وتقنيات جديدة ونظام ترفيهي محدث للحفاظ على قدراتها التنافسية ضد أودي Q5 التي تم تحديثها مؤخرًا، والجيل القادم من مرسيدس GLC موديل 2021.

كما لم تعلن شركة BMW عن موعد الكشف الرسمى عنها ، لذلك لن يتم الكشف عنها رسميًا هذا العام، حيث قد تنطلق في أوروبا في وقت ما من عام 2021، على أن تُباع كموديل 2022 في الأسواق العالمية.