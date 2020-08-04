علماء من كوريا يكتشفون أنزيم يطيل العمر.. تفاصيل

أجرى باحثون من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا دراسة على الخلايا البشرية ، واكتشفوا علاجات مضادة للشيخوخة وذلك من خلال اكتشافهم لأنزيم AMPK.
واكتشف الباحثون القائمون على الدراسة أن أنزيم البروتين المنشط بأحادي فوسفات الأدينوسين الذي يسمى AMPK يعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وإطالة العمر، من خلال رفعه مستويات الطاقة في الخلايا الحية.، كما نشر في دورية "ساينس أدفانسز" .
وكشف الباحثون أن زيادة أنزيم AMPK في الخلايا الحيوانية أدى إلى زيادة ملحوظة في طول العمر، مما حدا بالباحثين لإجراء المزيد من البحوث حول آلية عمل هذا الأنزيم.، وأجرى الباحثون التجارب على أحد أنواع الديدان الأسطوانية الصغيرة والتي عادة ما يستخدمها الباحثون كأنموذج للبحوث العمرية، واكتشف الباحثون أنزيما يسمى VRK-1 والذي يعمل جنبا إلى جنب مع AMPK في تنظيم عمليات الطاقة في الخلية الحية.
قال سيونغ جاي لي، القائم على الدراسة، إن هذا الأبحاث تثير الاهتمام حول آلية عمل أنزيم VRK-1 والذي يمكن أن يكون عاملا مساعدا في إطالة عمر الإنسان، مما يعني أنه يمكن الشروع في تطوير الأدوية التي تحفز من نشاط الأنزيم لدى البشر.
وأشار سيونغ إلى أنه من المبكر جدا إجراء أبحاث معملية لمعرفة مدى فعالية إنزيم VRK-1 في الكائنات الحية الأكثر تعقيدا مثل القوارض، مضيفا أن نجاح التجارب باستخدام إنزيم VRK-1 وAMPK في الخلايا البشرية يقودنا إلى الاستدلال بأن من الممكن أن ينجح أيضا في عدد من الكائنات الحية الأكثر تعقيدا. لكن لا يزال من غير الواضح كيف يمكن توظيف نتائج الدراسة في التركيبات الدوائية".