علماء من كوريا يكتشفون أنزيم يطيل العمر.. تفاصيل

أجرى باحثون من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا دراسة على الخلايا البشرية ، واكتشفوا علاجات مضادة للشيخوخة وذلك من خلال اكتشافهم لأنزيم‎ AMPK‎.





واكتشف الباحثون القائمون على الدراسة أن أنزيم البروتين المنشط بأحادي فوسفات الأدينوسين الذي يسمى ‏AMPK يعمل على تحسين ‏صحة القلب والأوعية الدموية وإطالة العمر، من خلال رفعه مستويات الطاقة في الخلايا الحية‎.، كما نشر في دورية "ساينس أدفانسز" .





وكشف الباحثون أن زيادة أنزيم‎ AMPK ‎في ‏الخلايا الحيوانية أدى إلى زيادة ملحوظة في طول العمر، مما حدا بالباحثين لإجراء المزيد من ‏البحوث حول آلية عمل هذا الأنزيم‎.، وأجرى الباحثون التجارب على أحد أنواع الديدان الأسطوانية الصغيرة والتي عادة ما ‏يستخدمها الباحثون كأنموذج للبحوث العمرية‎، واكتشف الباحثون أنزيما يسمى‎ VRK-1 ‎والذي يعمل جنبا إلى جنب مع‎ AMPK ‎في تنظيم ‏عمليات الطاقة في الخلية الحية‎.‎





قال سيونغ جاي لي، القائم على الدراسة، إن هذا ‏الأبحاث تثير الاهتمام حول آلية عمل أنزيم‎ VRK-1 ‎والذي يمكن أن يكون عاملا مساعدا في ‏إطالة عمر الإنسان، مما يعني أنه يمكن الشروع في تطوير الأدوية التي تحفز من نشاط الأنزيم ‏لدى البشر‎.‎



