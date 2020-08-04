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مرأة

علماء من كوريا يكتشفون أنزيم يطيل العمر.. تفاصيل

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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رشا عوني
أجرى باحثون من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا دراسة على الخلايا البشرية ، واكتشفوا علاجات مضادة للشيخوخة وذلك من خلال اكتشافهم لأنزيم‎ AMPK‎.

واكتشف الباحثون القائمون على الدراسة أن أنزيم البروتين المنشط بأحادي فوسفات الأدينوسين الذي يسمى  ‏AMPK يعمل على تحسين ‏صحة القلب والأوعية الدموية وإطالة العمر، من خلال رفعه مستويات الطاقة في الخلايا الحية‎.، كما نشر في دورية "ساينس أدفانسز" .

وكشف الباحثون أن زيادة أنزيم‎ AMPK ‎في ‏الخلايا الحيوانية أدى إلى زيادة ملحوظة في طول العمر، مما حدا بالباحثين لإجراء المزيد من ‏البحوث حول آلية عمل هذا الأنزيم‎.، وأجرى الباحثون التجارب على  أحد أنواع الديدان الأسطوانية الصغيرة والتي عادة ما ‏يستخدمها الباحثون كأنموذج للبحوث العمرية‎، واكتشف الباحثون أنزيما يسمى‎ VRK-1 ‎والذي يعمل جنبا إلى جنب مع‎ AMPK ‎في تنظيم ‏عمليات الطاقة في الخلية الحية‎.‎

 قال سيونغ جاي لي، القائم على الدراسة، إن هذا ‏الأبحاث تثير الاهتمام حول آلية عمل أنزيم‎ VRK-1 ‎والذي يمكن أن يكون عاملا مساعدا في ‏إطالة عمر الإنسان، مما يعني أنه يمكن الشروع في تطوير الأدوية التي تحفز من نشاط الأنزيم ‏لدى البشر‎.‎

وأشار سيونغ إلى أنه من المبكر جدا إجراء أبحاث معملية لمعرفة مدى فعالية إنزيم‎ VRK-1 ‎في ‏الكائنات الحية الأكثر تعقيدا مثل القوارض، مضيفا أن نجاح التجارب باستخدام إنزيم‎ VRK-1 ‎وAMPK ‎في الخلايا البشرية يقودنا إلى الاستدلال بأن من الممكن أن ينجح أيضا في عدد من ‏الكائنات الحية الأكثر تعقيدا. لكن لا يزال من غير الواضح كيف يمكن توظيف نتائج الدراسة في ‏التركيبات الدوائية‎".‎
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