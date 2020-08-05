إيلون ماسك: تيسلا سايبر تراك قد يتم استبدالها بشاحنة أخرى

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا فى تصريحات صحفية مع صحيفة Automotive News. أن تيسلا لم تقم بإجراء أي أبحاث حول احتياجات الأسواق قبل إنشاء سايبر تراك، وان نجاحها كان صدفة

وقال ماسك خلال التصريحات الصحفية : "بحث العملاء؟ لقد صنعنا سيارة اعتقدنا أنها رائعة وتبدو غريبة للغاية. أردت فقط أن أصنع دبابة قتالية مستقبلية مشابهة للمركبات التي رأيناها في فيلم Blade Runner أو شيء من هذا القبيل ولكنه كان أيضًا فعالًا للغاية. "

وتابع ماسك "أنا لست قلقًا بشأن ذلك لأنه إذا اتضح أنه لا أحد يريد شراء شاحنة غريبة المظهر ، فسنقوم ببناء شاحنة عادية، لا توجد مشكلة. هناك الكثير من الشاحنات العادية التي تبدو متشابهة إلى حد كبير ؛ لا يمكنك معرفة الفرق".

واكد ماسك "يمكننا فقط القيام بإنتاج الشاحنات المقلدة، هذا سهل، هذه هي استراتيجيتنا الاحتياطية. "

والجدير بالذكر ان هناك 200.000 طلب مسبق على الشاحنة ، لذلك يعتقد الخبراء أن تيسلا لن تضطر إلى التخلص من سايبرتراك واستبدالها بشاحنة تقليدية، والانتظار لمشاهدة ما إذا كانت هذه الشاحنة الفريدة ستنجح في الأسواق عندما تصل في عام 2021 ام لا .