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رياضة

خارج حسابات فايلر.. مجدي عبد الغني: صالح جمعة أصبح سرابا.. ومن الأفضل رحيله عن الأهلي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:55 م
صالح جمعة
صالح جمعة
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حسام الحارتي
أكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والنادي الأهلي السابق، أن صالح جمعة لاعب على المستوي الفني جيد للغاية ولكن من الأفضل رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مجدي عبدالغني فى برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، "صالح جمعة أصبح سرابا داخل النادي الأهلي، وعلى المسؤولين تركه يرحل فهو أصبح غير متواجد على الإطلاق فى حسابات المدير الفني خلال الفترة الحالية والقادمة".
 
وأضاف "على مسؤولي الأهلي أن لا يبحثوا عن سراب، اللاعب خارج حسابات فايلر ولن يشارك فى أى مباراة، والدليل المباريات الودية".

وأوضح مجدي عبد الغني أن النادي الأهلي لن يتأثر برحيل محمود عبد المنعم "كهربا"، عن صفوف الفريق.

وتستأنف مباريات الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقفه خلال الفترة المقبلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

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