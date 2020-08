بعد انفجار بيروت.. أصالة توجه رسالة مؤثرة لـ لبنان

View this post on Instagram

لو فيه أحداث بتتصنّف بالمنطق وبالشّعور بمرتبة الكفر .. فا هوّه الّلي صار اليوم .. الّلي صار سببه إنعدام الإنسانيّه .. أنا العاشقه لهالبلد عمّ موت منّ شعور مخبّطني ..مو قادره أفرح إنّي رجعت مبارح منّ وطنّ روحي لبنان . لأنّي وبشعوري الغالب ، كنت بتمنّى كون مع أصحابي الّلي بسافرلهم مخصوص ، لأنّه إلي ببيروت إخوه أصحاب أهلّ شركاء نجاح وطاقة أملّ وفرح تنافس طاقتي وتزيدني سعادة ، ياربّ إحفظ لبنان .. إحفظ بيروت .. باربّ بعزّة جلالك إحفظها .. ياربّ عدّلك ..باربّ رحمتك .. ياربّ لُطفك .. #لبنان #بيروت #يارب