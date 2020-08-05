بعد انفجار بيروت.. أصالة توجه رسالة مؤثرة لـ لبنان

نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يظهر فيها علم لبنان.





وعلقت على الصورة: "لو فيه أحداث بتتصنّف بالمنطق وبالشّعور بمرتبة الكفر .. فا هوّه الّلي صار اليوم .. الّلي صار سببه إنعدام الإنسانيّه .. أنا العاشقه لهالبلد عمّ موت منّ شعور مخبّطني “.





وتابعت قائلة: "مو قادرة أفرح إنّي رجعت مبارح منّ وطنّ روحي لبنان . لأنّي وبشعوري الغالب ، كنت بتمنّى كون مع أصحابي الّلي بسافرلهم مخصوص ، لأنّه إلي ببيروت إخوه أصحاب أهلّ شركاء نجاح وطاقة أملّ وفرح تنافس طاقتي وتزيدني سعادة ، ياربّ إحفظ لبنان .. إحفظ بيروت .. باربّ بعزّة جلالك احفظها .. ياربّ عدّلك ..باربّ رحمتك .. ياربّ لُطفك ".





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وتسبب انفجار بيروت، الثلاثاء، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.





وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".





وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.





وأفاد المراسل بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.





ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.