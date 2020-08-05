AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انفجار بيروت.. كندا تعرب عن تضامنها مع لبنان: جاهزون لتقديم المساعدة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:00 ص
كندا
كندا
Advertisements
أ ش أ
أعربت الحكومة الكندية، عن تضامنها مع لبنان عقب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، مخلفا عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو - في تغريدة على تويتر- : "أخبار مأساوية بشكل قاطع تأتينا من بيروت.. الكنديون متضامنون مع اللبنانيين اليوم من صميم القلب. نفكر بجميع الذين أصيبوا بجراح في هذا الانفجار المأساوي وجميع الذين يسعون للعثور على صديق أو على فرد من العائلة، كما نفكر بمن فقد إنسانا غاليا. نفكر بكم ونحن مستعدون لتقديم المساعدة بكلّ ما في وسعنا".

ومن جهته، قال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين- عبر تويتر أيضا - "أخبار مأساوية في بيروت اليوم.. أفكارنا تذهب إلى الضحايا وعائلاتهم. وكندا تراقب الوضع عن كثب.. متضامنون مع شعب لبنان في هذه الفترة الصعبة ومستعدون للمساعدة".
Advertisements

ترشيحاتنا

الخارجية تعلن جاهزية المستشفى الميداني المصري ببيروت لتقديم المساعدات لمصابي انفجار المرفأ

هجوم مروع.. أول رد فعل من ترامب على انفجار بيروت

بأعجوبة.. خادمة تنقذ طفلة من الموت في انفجار بيروت | فيديو

بعد تصريح شوبير عن شطب عضويته.. أحمد عيد يستفز الأهلي من داخل نادي الزمالك

زويل والباز ويعقوب.. تعرف على مجموع علماء مصر في الثانوية العامة

أرخص 5 سيارات مستعملة فى مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حطام ودماء.. شاهد فيديوهات مؤلمة لـ شوارع بيروت بعد الانفجار

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور