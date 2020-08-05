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تكنولوجيا

كيفية مشاهدة البث المباشر لحدث سامسونج المنتظر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:00 ص
حدث سامسونج
حدث سامسونج
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شيماء عبد المنعم
بعد طول انتظار وأشهر من التسريبات، تستعد شركة سامسونج، للكشف عن سلسلة هواتف جالاكسي نوت 20، من خلال مؤتمر Unpacked 2020 ، الذي من المقرر أن يقام اليوم الأربعاء، 5 أغسطس، لأول مرة في بث مباشر عبر الإنترنت، نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما ذكره موقع "xda-developers"، من المتوقع أن تعلن سامسونج إلى جانب سلسلة Galaxy Note 20 ،إلى مجموعة من الأجهزة الجديدة، من بينها هاتفها القابل للطي الثاني جالاكسي زد فليب Galaxy Z Flip، سماعة الأذن اللاسلكية بتصميم يشبه حبة الفاصولياء Galaxy Watch 3، ساعة اليد الذكية Galaxy Buds Live، با|لإضافة إلى جهازين لوحيين هم Galaxy Tab S7/S7+.


وسوف تقيم شركة سامسونج حدث الكشف عن سلسلة جلاكسي نوت 20، في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء  5 أغسطس 2020، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، أو الخامسة مساء بتوقيت السعودية.

ويمكن لعشاق أجهزة سامسونج مشاهدة حدث الإطلاق، مباشرة عبر عدد من المنصات التابعة للشركة الكورية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك من خلال الروابط التالية:

- من خلال موقع فيسبوك، عبر صفحة سامسونج Samsung Global ( من خلال هذا الرابط)

- من خلال صفحة المؤتمر على موقع تويتر (من خلال هذا الرابط)

- من خلال صفحة المؤتمر على موقع يوتيوب (من خلال هذا الرابط).
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