وزير البترول يبحث مع نظيرته القبرصية إقامة خط أنابيب مباشر بين البلدين

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس مع ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة القبرصية علاقات الشراكة بين البلدين في مجال البترول والغاز الطبيعي وآليات التعاون الجاري في هذا الصدد تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط وفي ضوء علاقات الصداقة والروابط القوية التي تجمع بين البلدين علي المستويين السياسي والاقتصادى بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره القبرصي الرئيس نيكوس اناستاسياديس.

وفي بداية اللقاء تقدم المهندس طارق الملا بالتهنئة لنظيرته القبرصية علي توليها مسئولية حقيبة الطاقة في بلادها الشهر الماضي حيث يعد هذا اللقاء هو الاول في اعقاب تسلم الوزيرة لمنصبها.

وخلال اللقاء استعرض الوزيران الاجراءات الخاصة بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط الي مستوى منظمة دولية حكومية تسهم في تحقيق الاستفادة الكاملة لدولها الاعضاء من موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط لجني المنافع المشتركة وتحقيق رفاهية الشعوب، كما تم استعراض نتائج عمل اللجنة الاستشارية ومجموعة العمل رفيعة المستوى لدول المنتدي التي شهدت زخما كبيرا خلال الأشهر الأخيرة للانتهاء من التكليفات والمهام الموكلة اليها بالرغم من الظروف العالمية غير المسبوقة وتحديات جائحة فيروس كورونا.

واتفق الوزيران علي عقد اجتماع جديد خلال الاسبوعين المقبلين لمجموعة العمل رفيعة المستوى بمنتدي غاز شرق المتوسط لاستكمال الاجراءات الخاصة بالمنتدى.

كما تم مناقشة موقف الاعداد لإقامة خط انابيب بحرى مباشر بين البلدين والذي تم توقيع اتفاق حكومي بشأنه لنقل الغاز الطبيعى من حقل افروديت القبرصى واعادة تصديره عبر مصر، وأكد الوزيران علي استمرار التنسيق الجارى بين المسئولين في البلدين في هذا الشأن ومتابعة انتهاء الاجراءات الخاصة بالجانب القبرصي من اجل البدء في التنفيذ.

ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا ان شراكة مصر مع قبرص تهدف لتحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعى لاستغلال المقومات المتاحة من موارد غازية وبنية تحتية متميزة وصولا لتحقيق المنافع المشتركة وتعظيم استغلال تلك المقومات ، مؤكدا ان مصر تستهدف تعظيم الاستغلال الاقتصادي لبنيتها التحتية في مجال الغاز من خطوط ومجمعات استقبال الغاز الطبيعى واسالته وتصديره علي ساحل البحر المتوسط واستثمار طاقتها الاستيعابية الكبيرة خاصة ان مجمعات اسالة الغاز تعد ميزة نسبية تتمتع بها مصر ، لافتا إلي أن تعزيز الشراكة بين مصر وقبرص لاستغلال غاز شرق المتوسط سيلعب دورا مهما لتحقيق استراتيجية مصر كمركز محوري للطاقة.

ومن جانبها أعربت الوزيرة القبرصية عن تقديرها للدور المحورى لمصر في دفع عملية التعاون لاستغلال الغاز الطبيعى المكتشف بمنطقة شرق المتوسط وتحقيق تكامل اقتصادي بين الدول في مجال الغاز، مؤكدة تطلع قبرص الي دعم ومواصلة التعاون الوثيق مع مصر من اجل تحقيق المنافع المشتركة للبلدين و تحقيق التنمية والازدهار في المنطقة .