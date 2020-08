قومي من تحت الردم.. كارول سماحة تدعم بيروت بكلمات مؤثرة

View this post on Instagram

😰 قومي من تحت الردم يا #بيروت لا كلام يعبر عن حجم الفاجعة! الله يصبر الناس..ويخفف من أوجاعهم😨🙏🏻 #بيروت_لبنان #مرفأ_بيروت #beirut #carolesamaha #كارول_سماحة