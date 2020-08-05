AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قومي من تحت الردم.. كارول سماحة تدعم بيروت بكلمات مؤثرة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:02 ص
كارون سماحة
كارون سماحة
Advertisements
ندي فكري
علقت الفنانة كارول سماحة على الانفجار الأليم  الذي وقع أمس بالعاصمة اللبنانية. 

وكتبت كارول عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "قومي من تحت الردم يا بيروت.. لا كلام يعبر عن حجم الفاجعة..الله يصبر الناس.. و يخفف من أوجاعهم".
 
اقرأ أيضا:

وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.

ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللهم إنني استودعك وطني وأهله.. يارا عن انفجار لبنان

قلوبنا تحطمت معك يا لبنان .. أحمد سعد يعبر عن حزنه بعد حادث الانفجار

حاجة تحزن.. منة فضالي تعلق على انفجار بيروت.. شاهد

في القلب .. أحمد زاهر يواسي الشعب اللبناني بعد حادث انفجار بيروت

أهل لبنان الطيب قلبي معاكم.. نيللي كريم تعزي الشعب اللبناني بعد حادث الانفجار الأليم

اللهم احفظ سماءها وأرضها.. أحمد السقا يدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

ترشيحاتنا

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

انفجار بيروت.. الديوان الملكي الأردني يعلن تنكيس الأعلام

بعد نجاتها من الإنفلونزا الإسبانية.. معمرة 105 أعوام تحتفل بتغلبها على كورونا

حكم الدين في كثرة خروج الريح حتى أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب

وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 700 ألف شخص

بدون مسكنات.. حيلة لوقف أنواع مختلفة من الألم في ثانية واحدة

AdvertisementS

هل ينادى يوم القيامة على البشر باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

لطلاب الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق غدا عبر هذا الرابط

الموضوع مالوش علاج.. شهيرة تكشف الحالة الصحية لـ محمود ياسين.. فيديو

هذه الفئة لا يغفر الله لها مهما بلغ استغفارها.. علي جمعة يكشف عنهم

في عيد ميلاد لقاء سويدان.. عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها ومأساة وحيدة في حياتها

السيسي يعزى الرئيس اللبناني هاتفيا في ضحايا انفجار بيروت

لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

نشرة الفن| نقل نادين نجيم إلى المستشفى.. وتدمير بيت إليسا بسبب انفجار بيروت.. وهجوم على محمد رمضان

حكم الدين في كثرة خروج الريح حتى أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب

البنتاجون يرد على وصف ترامب انفجار بيروت بـ الهجوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيدات أكثر عرضة .. فيروس كورونا يصيب بالاكتئاب بعد الشفاء منه

في عيد ميلادها.. إطلالات تبرز جمال لقاء سويدان

بعد نجاتها من الإنفلونزا الإسبانية.. معمرة 105 أعوام تحتفل بتغلبها على كورونا