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فن

قلوبنا تحطمت معك يا لبنان .. أحمد سعد يعبر عن حزنه بعد حادث الانفجار

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:20 م
احمد سعد
احمد سعد
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ميرنا محمود
علق الفنان أحمد سعد  على الانفجار الاليم  الذي وقع عصر اليوم بالعاصمة اللبنانية . 


وكتب سعد  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  : "قلوبنا تحطمت معكي يا لبنان".
 

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وتسبب انفجار بيروت، الثلاثاء، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".


وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.


وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.


ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.

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قلوبنا تحطمت معكي يالبنان 🇱🇧💔

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