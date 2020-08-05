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اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1858 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 12551 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4077 نقطة.

وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1572 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2409 نقطة.

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