AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار جديد من بنك لبنان المركزي بعد الانفجار الرهيب

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:08 ص
صورة تظهر حجم الدمار
صورة تظهر حجم الدمار الهائل
Advertisements
قسم الخارجي
أصدر مصرف لبنان (البنك المركزي) بيانًا عبر فيه عن حزنه العميق لما ألم بالشعب اللبناني، معزيًا كل الضحايا قتلى ومصابين، وقرر في نفس الوقت قرارًا جديدًا فيما يخص عمل البنوك في البلاد، بحسب ما ذكرت شبكة إل بي سي اللبنانية.

قال البنك اللبناني :"بعد الفاجعة الأليمة التي ألمت بلبنان وخاصةً العاصمة بيروت يتقدم مصرف لبنان بالتعازي من الشعب اللبناني. ويعلن عن اعادة فتح ابوابه ابتداءًا من يوم غد الخميس في ٦ آب ٢٠٢٠".

أضاف، إنه بعد التشاور مع رئيس جمعية المصارف ستعاود المصارف أيضًا ممارسة عملها يوم غد.

ولفت البنك إلى إنه سيدعو حاكم المصرف رياض سلامة إلى انعقاد المجلس المركزي يوم غد لاتخاذ الإجراءات المناسبة."

وضرب العاصمة بيروت أمس انفجار هائل في مرفأ بيروت  بسبب مادة نترات الأمونيا.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انفجار بيروت.. السعودية تؤكد تضامنها مع الشعب اللبناني

بعد انفجار بيروت.. بيان عاجل لـ حزب الله.. ونصر الله يؤجل كلمته للغد

الرئيس اللبناني: انفجار مرفأ بيروت كارثة كبرى حلت بالبلاد

نائب لبناني يعلن استقالته من البرلمان على الهواء مباشرة.. فيديو

أمريكا تعرض على لبنان المساعدة بعد انفجار مرفأ بيروت

لبنان.. تكليف سلطة عسكرية عليا بمسئولية أمن بيروت

ترشيحاتنا

الدولار يستقر بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم

تبدو جديدة مرة أخرى.. حيل مذهلة لتنظيف أدوات المطبخ

حكم من لم يخرج نصيب الفقراء من الأضحية.. الإفتاء تجيب

أعراضه مزعجة.. 6 حيل تخلصك من ألم المفاصل

لبنان يرفع أنقاض المرفأ ويضمد جراحه.. فيديو

السيسي يعزى الرئيس اللبناني هاتفيا في ضحايا انفجار بيروت

AdvertisementS

هل ينادى يوم القيامة على البشر باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

وزيرة الإعلام اللبنانية: نقدر دعم مصر للبنان.. ونحتاج للمساعدة من كافة الدول الصديقة

400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

الموضوع مالوش علاج.. شهيرة تكشف الحالة الصحية لـ محمود ياسين.. فيديو

الصليب الأحمر اللبناني يكشف أحدث إحصائية لضحايا انفجار بيروت

لطلاب الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق غدا عبر هذا الرابط

محمد بيومي ينسحب من الدفاع عن حقوق الزمالك في ملف قضية نادي القرن

لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

هذه الفئة لا يغفر الله لها مهما بلغ استغفارها.. علي جمعة يكشف عنهم

نشرة الفن| نقل نادين نجيم إلى المستشفى.. وتدمير بيت إليسا بسبب انفجار بيروت.. وهجوم على محمد رمضان

حكم الدين في كثرة خروج الريح حتى أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة الإغراء واللون الأحمر.. صور نادرة تبرز رشاقة وأنوثة مارلين مونرو

كاميرا مراقبة منزلية تكشف تصرفا مروعا من مربية تجاه طفل حديث الولادة.. شاهد

السيدات أكثر عرضة .. فيروس كورونا يصيب بالاكتئاب بعد الشفاء منه