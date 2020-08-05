قرار جديد من بنك لبنان المركزي بعد الانفجار الرهيب

أصدر مصرف لبنان (البنك المركزي) بيانًا عبر فيه عن حزنه العميق لما ألم بالشعب اللبناني، معزيًا كل الضحايا قتلى ومصابين، وقرر في نفس الوقت قرارًا جديدًا فيما يخص عمل البنوك في البلاد، بحسب ما ذكرت شبكة إل بي سي اللبنانية.





قال البنك اللبناني :"بعد الفاجعة الأليمة التي ألمت بلبنان وخاصةً العاصمة بيروت يتقدم مصرف لبنان بالتعازي من الشعب اللبناني. ويعلن عن اعادة فتح ابوابه ابتداءًا من يوم غد الخميس في ٦ آب ٢٠٢٠".





أضاف، إنه بعد التشاور مع رئيس جمعية المصارف ستعاود المصارف أيضًا ممارسة عملها يوم غد.





ولفت البنك إلى إنه سيدعو حاكم المصرف رياض سلامة إلى انعقاد المجلس المركزي يوم غد لاتخاذ الإجراءات المناسبة."





وضرب العاصمة بيروت أمس انفجار هائل في مرفأ بيروت بسبب مادة نترات الأمونيا.















