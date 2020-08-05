الأول مكرر علمي علوم: حصولي على المركز الأول لم يكن في الحسبان

قال أحمد السيد، الأ

ول مكرر علمى علوم، إن فترة الثانوية العامة هذا العام كانت صعبة على المستوى النفسي أو البدني أو في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن طلاب الثانوية العامة حاولوا تخطي تلك المعوقات من خلال مجهودات الوالدين والمعلمين.





وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن جائحة كورونا أثرت على طلاب الثانوية العامة هذا العام فى غلق السناتر جميعها والإعتماد على أنفسهم فى المنزل، موضحا أنه قضا فترة الأربعة أشهر فى المنزل يذاكر لنفسه.





وتابع: "كنت الأول بعتمد على المعلومة الخاصة بالمعلم أولا ثم أذاكرها مع نفسي"، لافتا إلى أنه بعد شهر 3 بدأ بالاعتماد على نفسه كليا والإستماع للقنوات التعليمية والحصول على المعلومة من مصادر أخرى غير حصولها من المعلم.





وأكد أنه كان يضع هدف أن يكون من أوائل الثانوية العامة، ولكن أن يكون الاول على الجمهورية لم يكن فى الحسبان وكان بعيد المدى إلى حد ما له، إلا أنه بتوفيق من الله ورؤية تعبه أستطاع تحقيق ذلك.





وأشار إلى أنه من هواة المذاكرة وتعود عليها كثيرا، متابعا أنه لا يستطيع أن يكون له أى شيء متراكم لديه فى المنهج، حيث انها أصبحت جزء من حياته، مؤكدا أنه سيقوم بالإلتحاق بكلية الطب البشرى والنظر في المنح المقدمة إليه.