محلل سياسى: السلطات اللبنانية تسعى لتطبيق المسئوليات بشأن انفجار بيروت

قال لقمان سليم، محلل سياسى، إنه عندما نتحدث عن انفجار بيروت، فلربما يتعلق الأمر بأكثر من ا نفجار ومواد أخرى، كانت موضوعة وسط هذا العنبر ونحن كلبنانيين لا نمتلك رواية من مصدر رسمى حول ما جرى.





وأضاف لقمان سليم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أنه كيف يمكن للأجهزة الامنية والقضائية أن تحقق فى هذه الكارثة.





محلل سياسى، إلى أن الأجهزة الأمنية والقضائية الأمنية سحبت منها الثقة فى عام 2005 أثناء التحقيق ففى قضية الحريرى، ولا أظن أننا بعام 2020 قد حققنا ما يسهم لنا أن نقول إن القضاء اللبنانى يسمح بالنظر فى هذه الجريمة مرة أخرى . وأشار





وتابع أنه لو أثمرت اجتماعات هؤلاء الرؤساء شيئًا فيما مضى فيمكن أن نتوقع منها أن تثمر شيئًا اليوم، ولكن ما هى حصيلة "الصفر".



