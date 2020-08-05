لاستعادة البيانات.. شركة شهيرة تدفع ملايين الدولارات لهاكرز اخترقوا أنظمتها

دفعت شركة صناعة الساعات الذكية جارمن Garmin ، فدية تقدر بملايين الدولارات لاستعادة الوصول إلى أنظمتها بعد هجوم الفدية الضار، الذي تعرضت له خلال الشهر الماضي، مما أدي فقدان الوصول إلى منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت.





ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، تفاوضت العلامة التجارية للياقة البدنية Garmin، مع الهاكرز الذين قاموا بتشفير الملفات الخاصة بها من خلال شركة خارجية للتفاوض تسمى Arete Incident Response، من أجل استعادة البيانات والملفات الخاصة بها المحتجزة كرهينة نتيجة للهجوم.









وأفاد تقرير نشره موقع BleepingComputer، الأسبوع الماضي، بأن Garmin حصلت على مفتاح فك تشفير للوصول إلى البيانات المشفرة بواسطة الفيروس، وأن الطلب الأولي على الفدية كان بقيمة 10 ملايين دولار.





وأكدت جارمين أنها كانت ضحية لهجوم طلب الفدية في 27 يوليو الماضي، دون تقديم تفاصيل عن سببها، بدأت العديد من خدماتها في الاتصال بالإنترنت مرة أخرى، ولكنها أشارت إلى أنه لم يتم الوصول إلى بيانات العملاء أو فقدانها أو سرقتها.





وأشار تقرير نشرته "سكاي نيوز"، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أن العلامة التجارية لإنتاج الساعات الذكية، تعرضت لهجوم من برامج الفدية الضار من نوع WastedLocker، والذي يعتقد أنه تم تطويره بواسطة أفراد مرتبطين بمجموعة قراصنة مقرها روسيا، المعروفة باسم Evil Corp.





وفي شهر ديسمبر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تلك الشركة التي اتهمتها بتطوير وتوزيع نوعا أخر من البرامج الضارة يسمى Dridex.