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تكنولوجيا

ببطارية تستمر 50 يوما .. Garmin تعلن عن ساعات الذكية بالطاقة الشمسية.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:08 ص
Garmin تعلن عن ساعاتها
Garmin تعلن عن ساعاتها الذكية بالطاقة الشمسية
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ندى على
أطلقت شركة Garmin الأمريكية ساعات  fēnix 6 Pro و fēnix 6S  وInstinct الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتتميز بعدد من الإمكانات الكبيرة مثل طول عمر البطارية، ومقاومة الماء حتى 100 متر.

وبحسب موقع Digit  فإن الساعات الذكية توفر للمستخدمين بيانات المد والجزر، وتأتى مع نظارات للرؤية الليلية، و تستخدم مستشعر معدل ضربات القلب، كما أنها تحافظ على خصوصية المستخدمين بأنها تمنع تخزين ومشاركة جميع أنظمة GPS والنشاط اللاسلكي. 


وتحتوى الساعات على بطارية يتم شحنها بالطاقة الشمسية، وتستطيع الاستمرار حتى 24 يومًا في وضع الساعة الذكية في الداخل وأكثر من 50 يومًا بالخارج مع التعرض الكافي للطاقة الشمسية.

وتساعد الساعات الذكية في مساعدة الرياضيين على التمرن بالخارج لوقت طويل، دون الحاجة لإعادة شحنها، كما أنها مفيدة للغاية لمتسلقى الجبال وراكبى الدراجات، وتساعد كذلك في رياضة ركوب الأمواج. 

وتعتبر شركة Garmin هى أول شركة تطلق ساعات ذكية للرياضيين تعمل بالطاقة الشمسية، حيث أطلقت العام الماضى، ساعة  the fēnix 6X  Pro Solar بعمر بطارية يصل إلى 14 يوم. 

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