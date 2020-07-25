تسبب في إغلاق خدماتها.. شركة أمريكية شهيرة تصاب بفيروس الفدية الضار

شهدت شركة Garmin الأمريكية، الشهيرة بإنتاج الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، انقطاعا واسعا في مراكز الاتصال، وموقع الويب، وبعض الخدمات الأخرى الخاصة بها عبر الإنترنت، بسبب هجوم فيروس الفدية الضار الذي أصاب أنظمة الشركة الداخلية.









ووفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني، قالت شركة تصنيع الساعات الذكية : "نحن نواجه حاليا انقطاعا يؤثر على Garmin.com وونتيجة لذلك يوجد عطل في موقع Garmin Connect".









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وفي تغريدة لها على موقع "تويتر"، قالت جارميان: "يؤثر هذا الانقطاع أيضًا على مراكز الاتصال لدينا، ولا يمكننا حاليا تلقي أي مكالمات أو رسائل بريد إلكتروني أو محادثات عبر الإنترنت".











وبحسب ما ذكره موقع "ZDNet"، فإن انقطاع الخدمة هو نتيجة هجوم الفدية الشهير الذي قام بتشفير شبكة الشركة الداخلية وأنظمة الإنتاج، مما اضطر الشركة الأمريكية إلى إغلاق جميع خدماتها لمعالجة آثار الهجوم.









وتأثر عدد كبير من خدمات شركة Garmin، بهذا الهجوم من بينها خدمة Garmin Connect، التي يعتمد عليها مالكو ساعات الشركة الذكية لمزامنة أنشطتهم الرياضية، مثل الجري، والسباحة، وركوب الدراجات، مع تطبيق الهاتف الذكي لمراقبة الأداء.









وذلك إلى جانب خدمات قاعدة بيانات الطيران التي تقدمها الشركة وتسمى flyGarmin، والتي تدعم معدات الملاحة الجوية، وبعض خطوط الإنتاج في آسيا، بالإضافة إلى تطبيق Garmin Pilot، والذي يستخدم في جدولة الرحلات الجوية والتخطيط لها.