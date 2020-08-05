الحريري يحمل الحكومة مسئولية نكبة بيروت

خلال زيارة لرئيس وزراء حكومة لبنان السابق سعد الحريري، لموقع تفجير بيروت، صرح بعدد من التصريحات التي دعا فيها الجميع للتعاون حتى يعبر لبنان الكارثة.





وألقى الحريري باللائمة على الحكومة وقال "إن العهد الحاكم يتحمل مسئولية تداعيات تفجير بيروت".





وزار الحريري كذلك خلال جولته التفقدية، مسجد محمد الأمين الذي تعرض لأضرار من جراء انفجار بيروت.





ودعا الحريري للتعاون "ندعو لتعاون الأجهزة الأمنية مع الأجهزة الخارجية لكشف حقيقة ما حصل".





وسبق تصريحات الحريري تصريحات للرئيس اللبناني العماد ميشيل عون ورئيس الحكومة حسان دياب ، تعهدا فيها برفع آثار الخراب الذي طال لبنان متوعدين المقصرين بأشد العقاب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.