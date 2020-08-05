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أخبار العالم

التقى السراج.. وزير الدفاع الإيطالي يصل إلى ليبيا.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
وصل وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، اليوم الأربعاء، إلى ليبيا، في زيارة للتشاور وتبادل وجهات النظر من أجل التوصل لحل للأزمة الليبية.

ووفقا لصحيفة "الوسط" الليبية، التقى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، رئيس حكومة الوفاق وأكدا "أهمية العودة للمسار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، والتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار".

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك.

كما جرى متابعة ملفات التعاون الأمني والعسكري في مجال إزالة الألغام والمفخخات، ووضع برامج للتدريب واستقبال الطلبة العسكريين الليبيين بالكليات العسكرية الإيطالية.

وأفادت مذكرة لوزارة الخارجية الإيطالية بأن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أجرى، أمس الاثنين، محادثة هاتفية مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ناقشا خلالها مسألة الهجرة غير الشرعية مع إشارة خاصة إلى تونس كما تطرقا للوضع في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وشدد مايو على أولوية إعادة إطلاق الحوار السياسي في إطار عملية برلين من أجل التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن لوقف إطلاق نار فعال ومستدام فضلًا عن الاستئناف السريع لإنتاج النفط؛ نقلا عن وكالة "نوفا" الإيطالية.

وفيما يتعلق بشرق البحر الأبيض المتوسط اتفق دي مايو وبوريل على فرصة إبقاء الحوار مفتوحًا مع تركيا من أجل تخفيف التصعيد في المنطقة.

وجدير بالذكر أن الأزمة الليبية تحتل مرتبة متقدمة في جدول أعمال السياسية الخارجية الإيطالية. ففي 24 يوليو الماضي بحث وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، تطورات المشهد الليبي.
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