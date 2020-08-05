الأوقاف تعلن أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري لمسابقة علماء التفسير

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة (علماء التفسير).





وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن موعد الاختيار في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم السبت 15 أغسطس الجارى، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.





وفيما يلى أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة (علماء التفسير):



