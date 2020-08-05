سيف زاهر يشيد بـ الخطيب ويعتذر لجمهور الأهلي على موقفه في أزمة عاشور

وجه الإعلامي سيف زاهر التحية والشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء المجلس بعدما قدموا للاعب حسام عاشور مزايا لم تعرض من قبل على نجوم كبار قدموا الكثير للنادي الأهلي أضعاف ما قدمه عاشور.
وأكد سيف زاهر عبر برنامجه الإذاعي ظهر اليوم أنه يتحدث اليوم كإعلامي رغم إنتمائه للأهلي فان الحقيقة التي لا تحتاج تأويل ان المال هو المحرك الأساسي بالنسبة لحسام عاشور وفي حديثه أمس لم يقل جملة صحيحة أو حصلت فمجلس الاهلي عامل عاشور بشكل خاص وقدم له مالم يقدمه لأحد في تاريخ النادي.
وأضاف أنه مدين بالإعتذار لجمهور النادي الأهلي بعدما خرج في وقت من الاوقات وتحدث بلهجة قاسية ضدهم بسبب حسام عاشور.
وواصل سيف زاهر حديثه: "قلت عاشور تاريخ وحتى لو غلط وحتى وحتى وحتى أنا بقدم اعتذار شديد اللهجة اني قلت في يوم من الايام ان حسام عاشور في الأهلي فبشويش عليه".
وأضاف أن جمهور الأهلي جمهور كبير وعظيم وفاهم وانه لم يكن يدرك أن لاعب يبيع تاريخه وناديه بالفلوس، مشددا على ان الكلمة تقيله لكنها الحقيقة الواضحة أن حسام عاشور باع ناديه وجمهوره بالفلوس وهو لم يسع إلا لجني المال.
ووجه زاهر حديثه للاعب، قائلا: "تاريخك راح ورصيدك راح تاريخك في الملاعب مبيتحسبش بالاهداف وبالانتماء والعطاء لكن بيتحسب بالالتزام والاخلاقيات وحب الكيان مبيتحسبش بالفلوس".
ووجه زاهر نصيحة لحسام عاشور في ختام حديثه "لتقل خيرا او لتصمت وافضل لك السكوت".