سيف زاهر يشيد بـ الخطيب ويعتذر لجمهور الأهلي على موقفه في أزمة عاشور

وجه الإعلامي سيف زاهر التحية والشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء المجلس بعدما قدموا للاعب حسام عاشور مزايا لم تعرض من قبل على نجوم كبار قدموا الكثير للنادي الأهلي أضعاف ما قدمه عاشور.





وأكد سيف زاهر عبر برنامجه الإذاعي ظهر اليوم أنه يتحدث اليوم كإعلامي رغم إنتمائه للأهلي فان الحقيقة التي لا تحتاج تأويل ان المال هو المحرك الأساسي بالنسبة لحسام عاشور وفي حديثه أمس لم يقل جملة صحيحة أو حصلت فمجلس الاهلي عامل عاشور بشكل خاص وقدم له مالم يقدمه لأحد في تاريخ النادي.





وأضاف أنه مدين بالإعتذار لجمهور النادي الأهلي بعدما خرج في وقت من الاوقات وتحدث بلهجة قاسية ضدهم بسبب حسام عاشور.





وواصل سيف زاهر حديثه: "قلت عاشور تاريخ وحتى لو غلط وحتى وحتى وحتى أنا بقدم اعتذار شديد اللهجة اني قلت في يوم من الايام ان حسام عاشور في الأهلي فبشويش عليه".





وأضاف أن جمهور الأهلي جمهور كبير وعظيم وفاهم وانه لم يكن يدرك أن لاعب يبيع تاريخه وناديه بالفلوس، مشددا على ان الكلمة تقيله لكنها الحقيقة الواضحة أن حسام عاشور باع ناديه وجمهوره بالفلوس وهو لم يسع إلا لجني المال.





ووجه زاهر حديثه للاعب، قائلا: "تاريخك راح ورصيدك راح تاريخك في الملاعب مبيتحسبش بالاهداف وبالانتماء والعطاء لكن بيتحسب بالالتزام والاخلاقيات وحب الكيان مبيتحسبش بالفلوس".



