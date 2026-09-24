قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشعر بالحزن عند رؤية الأغنياء فهل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
«الأرصاد»: أمطار خفيفة وشبورة بالصباح.. والملابس الصيفية لا تزال مناسبة
أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اعرف أحدث الأسعار
شعبة الأدوية: الدواء مسعر جبريا في مصر.. وآخر قرار تسعير يطبق على المنتجات الجديدة
أحمد شوبير: الأهلي لم ولن يتفاوض مع مصطفى محمد
بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
فيلم وثائقي يسلط الضوء على "المتحف الزراعي بالدقي" ومقتنياته: ثاني أقدم متحف زراعي في العالم
زهران ممداني: لا يمكن للأكاذيب تغيير حقيقة مذكرة توقيف نتنياهو
وزير الخارجية يؤكد على أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي لتوفير التمويل الميسر للدول النامية
البنك المركزي: معدلات التضخم في مصر أصبحت مستقرة.. وتراجع الأسعار العالمية قلص زيادات الكهرباء والإيجارات
بعد أيام..استكمال صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة
مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. منتخب النرويج يتقدم على الدنمارك 2-1 بالشوط الأول

النرويج
النرويج
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي النرويج والدنمارك بتقدم النوريج بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدفي النرويج كل من أوسكار بوب وإيرلينج هالاند في الدقيقتين 14 و18، بينما سجل هدف الدنمارك ميكيل دامسجارد في الدقيقة 25 من انطلاق المباراة.

تشكيل النرويج

أعلن ستوله سولباكن، المدير الفني لمنتخب النرويج، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة الدنمارك، في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل منتخب النرويج كالتالي:

حراسة المرمى: نايلاند.

خط الدفاع: رايرسون، إير، هيجيم، أورسنيس.

خط الوسط: أوديجارد، بيرج، باتريك.

خط الهجوم: بوب، إيرلينج هالاند، نوسا.

النرويج والدنمارك النرويج الدنمارك دوري الأمم الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

ترشيحاتنا

المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية

الأحوال الشخصية والتصالح في المقدمة.. وزير شئون المجالس النيابية يكشف خريطة الحكومة تحت قبة البرلمان

تزوير

من الطبيب إلى صاحب الفندق.. كيف يلاحق القانون تزوير الشهادات وبيانات النزلاء؟

أسامة مدكور

برلماني: الحضور المصري يصنع التوازنات الإقليمية ويحمي المصالح الوطنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد