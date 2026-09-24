دوري الأمم الأوروبية.. منتخب النرويج يتقدم على الدنمارك 2-1 بالشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي النرويج والدنمارك بتقدم النوريج بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدفي النرويج كل من أوسكار بوب وإيرلينج هالاند في الدقيقتين 14 و18، بينما سجل هدف الدنمارك ميكيل دامسجارد في الدقيقة 25 من انطلاق المباراة.

تشكيل النرويج

أعلن ستوله سولباكن، المدير الفني لمنتخب النرويج، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة الدنمارك، في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل منتخب النرويج كالتالي:

حراسة المرمى: نايلاند.

خط الدفاع: رايرسون، إير، هيجيم، أورسنيس.

خط الوسط: أوديجارد، بيرج، باتريك.

خط الهجوم: بوب، إيرلينج هالاند، نوسا.