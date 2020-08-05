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روسيا ترسل 5 طائرات لمساعدة لبنان في تخطي تداعيات انفجار بيروت|شاهد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:23 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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هاني حسين
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد استعدادات روسيا من أجل إرسال 5 طائرات إلى لبنان من أجل مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت الضخم أمس.


وجهزت وزارة الطوارئ الروسية، 5 طائرات لإرسالها إلى بيروت في إطار المساعدة الإنسانية لإزالة آثار انفجار المرفأ.


وأشارت الوزارة إلى أن هذه الطائرات ستحمل مستشفى ميدانيا وأطباء ورجال إنقاذ ومتخصصين مزودين بمختبر للكشف عن إصابات كورونا.


وفي وقت سابق من اليوم، كشف محافظ بيروت عن قيمة الأضرار التي وقعت نتيجة الانفجار مشيرا إلى أنها  تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.


وقال محافظ بيروت : "خسرنا 10 عناصر من فوج اطفاء بيروت وحجم الاضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر والمئات من أهالي بيروت أصبحوا من دون سكن".

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ.
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