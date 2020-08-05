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أخبار العالم

فرنسا تعرض على لبنان مساعدتها في التحقيق حول انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:49 م
دمار بيروت
دمار بيروت
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قسم الخارجي
بادرت فرنسا إلى دعم لبنان منذ وقوع انفجار الأمس ببيروت، وعبرت عن تضامنها الكامل مع البلد العربي، وقررت إرسال 3 طائرات مساعدة عاجلة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة. 

وفي سياق دعم لبنان للوصول إلى المسئولين عن النكبة، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان : نعرض مساعدة فرنسا في التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية حول سبب انفجار بيروت".

ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان غدا الخميس، للقاء "كافة الفرقاء السياسيين"، بعد الانفجار الذي هز العاصمة بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص. 

ويلتقي ماكرون نظيره اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، في وقت أعربت فيه فرنسا عن تضامنها مع لبنان وأرسلت معدات وأفرادا لمساعدة السلطات اللبنانية، وفق ما أكد الإليزيه.

قبل ذلك، أعلن وزير خارجية فرنسا، جان ايف لو دريان، أنه اتصل صباح اليوم بنظيره اللبناني شربل وهبي، وأعلن في بيان صدر عنه أن المساعدات الفرنسية العاجلة إلى لبنان تضم عيادة طبية متحركة بإمكانها معالجة خمس مائة جريح.

وقال لو دريان: "يعرف لبنان واللبنانيون أن بإمكانهم الاعتماد على فرنسا في الساعات الصعبة".

وأعلن لودريان أن فرنسا سترسل طائرة مساعدات إنسانية ثالثة إلى بيروت، الأربعاء، غداة الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية.

وذكر لودريان لقناة "ال سي إس" الفرنسية قائلا "تغادر ثلاث طائرات اليوم إلى بيروت، واحدة من مارسيليا (جنوب) محملة بفرق عاملين طبيين جاهزين للعمل على الفور، واثنتان من رواسي بمعدات زنتها 25 طنًا، وفرق أمنية من وزارة الداخلية، وعناصر إطفاء من مارسيليا". وكانت الرئاسة الفرنسية قد تحدثت بدايةً عن إرسال طائرتين من مطار رواسي قرب باريس. 
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