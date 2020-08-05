هالة زايد: إدراج مبادرة دعم المرأة على تطبيق صحة مصر

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإدراج مبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر"، لتنضم بذلك تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة ضمن التطبيق.
وتقرر أن يتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة، لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة" والوقوف على أخر المستجدات بالمبادرة والتي تم إطلاقها في شهر يوليو من العام الماضي.