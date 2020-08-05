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أخبار العالم

نور اللبنانية: حزينة على ما أصاب بيروت وعائلاتها في هذه الكارثة المدمرة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:22 م
نور
نور
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة اللبنانية نور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريدة تعبر فيها عن مدى حزنها على ما حدث ببيروت .

وكتبت نور فى التغريدة قائلة :"أنا حزينة لمدينتي والعائلات التي فقدت أحد أفراد الأسرة في هذه الكارثة المدمرة.. قلبي وصلواتي يخرجان لك".

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فيما إستيقظ اللبنانيون أمس على دمار وحطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت خلفهم نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.

وراح ضحية الانفجار 100 قتيل على الأقل وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرض لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.

وذكر مجلس الوزراء اللبناني أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي إتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات
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