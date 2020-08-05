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فن

بالفيديو.. استمع إلي أغنية عمرو دياب الجديدة "مالك غيران"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:43 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم

طرح النجم الكبير عمرو دياب اغنيته الجديدة "مالك غيران" وذلك بالتعاون مع خدمة فودافون ميوزيك.

الاغنية من كلمات تركي آل الشيخ وألحان من الفلولكلور وتوزيع سالفاتور جاناتشي و نابوتشودونوسور بولي.

ويستعد عمرو لطرح الأغنية كاملة قريبا وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموسيقى المختلفة. 

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته يابلدنا ياحلوة ، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان. 
وتم تصوير الأغنية في عدد من الأماكن السياحية بمحافظات ومدن مصر المختلفة.

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