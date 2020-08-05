هل بين جنبيك قلب ينبض.. رئيس جنايات كفر الشيخ يوجه رسالة قاسية لمتهمة بتعذيب طفلين





وقال المري، متوجهًا بحديثه إلى المتهمة، " طفلةٌ لم تَبلغَ الرابعةَ من عُمرها، ويُهتَكُ عِرضُها بإحراقِ مَوضِعَ عفتِها؟ وتُنزعُ أظفارُها، ويُكسَّرُ عَضَدُها وساقُها، فيتخلفَ لديها عاهة؟! ".





وتابع، وطفلٌ آخرَ لم يَبلغَ العامَين، يُحرَقُ عُضوُهُ الذَّكريّ وفروةُ رأسهِ؟ ويُتركُ حتى يتقيَّح؟! ... ومِنْ عصَا وحديدةٍ لتكسير العِظام، إلى مِلعقةٍ بعد إحْمائِها للإحراق، إلى أداةٍ لنَزع الأظفار؟!





واستطرد، رئيس محكمة الجنايات قائلًا، هل كان ذنبُهُما أنْ سُجنَ والداهُما وتُركَا في رعايتكِ؟! .. أإلى هذا الحدِّ تكونُ القسوة؟! .. أإلى هذا الوقتِ من هذا العَصرِ، يكونُ مثلُ هذا السلوكِ في ارتكاب الجُرم؟! .. هل بين جَنبَيْكِ قلبٌ يَنبض؟!.





واختتم رئيس المحكمة، قائلًا، إنَّ ما جِئتِهِ شُذوذٌ وتَنكيلٌ اعتَرفتِ به وكأنه تتباهَيْن، الأمرُ الذي لم يَسَعْ المحكمةُ معهُ إلاَّ أنْ تُنزلَ بكِ حَدَّ العقاب الأقصى، بل إنها لتَراهُ - وهو الأقصَى - قليلًا.





ووجه رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، رسالته للمشرع، قائلًا، أمَّا بمناسبة الطفلَينِ المنكُوبَينِ، اللذين لا حاضنَ لهما وقد سُجن الوالدان، فالمحكمة تُهيبُ بالمشرع النص وضع التصرفِ في الأطفالِ موضعَ اعتبار في نص التجريم المنطبق في حال حبس الوالدين معًا لجُرم قد يرتكباه، كالتصرفِ في الأحراز التي حرصَ على قولِ الكلمةِ فيها عند الحكم.