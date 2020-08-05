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أخبار العالم

بقوة قنبلة نووية .. صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار المروع بـ ميناء بيروت | فيديو وصور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:01 م
انفجار مرفأ لبنان
انفجار مرفأ لبنان
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على صالح
كشفت صور الأقمار الصناعية مدى الدمار الحقيقي في بيروت بعد انفجار مستودع مليء بالمواد الكيميائية الخطرة بقوة قنبلة نووية صغيرة مساء أمس.

الانفجار الذي وقع في مرفأ لبنان قتل ما لا يقل عن 135 شخصًا، على الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع قيام الفرق بتفتيش الأنقاض، مع إصابة 5000 شخص وفقد العشرات في بيروت، التي وصفها المسؤولون بأنها "مدينة منكوبة".


ويُعتقد أن الانفجار قد حدث بعد أن تسبب عامل لحام في نشوب حريق امتد إلى مستودع مجاور حيث تم تخزين 2750 طنًا من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار دون حماية كافية.

ويُعتقد أن التكلفة الاقتصادية للأضرار تبلغ حوالي 5 مليارات دولار مع تضرر نصف مباني المدينة، لكن التكلفة البشرية الأكثر إلحاحًا تشمل 300000 شخص مشردين إلى جانب المستشفيات التي تكافح من أجل التأقلم.

وتعهد رئيس الوزراء حسان دياب بأن المسؤولين "سيدفعون الثمن"، حيث أعلن حالة الطوارئ لمدة أسبوعين للتعامل مع الأزمة، وحث جميع قادة العالم و "أصدقاء لبنان" على التبرع للبلاد، مضيفًا: "نحن نشهد كارثة حقيقية"

وصوتت الحكومة اللبنانية في وقت لاحق على وضع جميع المسؤولين عن أمن الموانئ خلال السنوات الست الماضية تحت الإقامة الجبرية، على الرغم من أن ضباط التحقيق أشاروا بإصبع الاتهام في الاتجاه الآخر - قائلين إنه تم تحذير السلطات مرارًا وتكرارًا بشأن الخطر لكنها فشلت في التصرف.

وعرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودول الخليج وحتى الخصوم المريرون إسرائيل وايران أموالًا ومساعدات، كما أعلن الرئيس ميشال عون الحداد لمدة ثلاثة أيام وأعلن أنه سيفرج عن 66 مليون دولار من أموال الطوارئ.




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