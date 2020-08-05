ميدو: نواجه أزمة "استثمار" في الدوري المصري

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن الدوري المصري بجميع أنديتهُ يواجه أزمة في الاستثمار الرياضي والتسويق الذي يضمن تطور كل الأندية وليس الأهلي والزمالك فقط.





قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار إن الدوري المصري يواجه أزمة في الاستثمار الذي من المفترض أن يتواجد بقوة لدعم جميع فرق المسابقة ومن ثم يتم خلق فرص للمنافسة بشكل أقوى.





أشار ميدو إلى أن أزمة الاستثمار في الدوري المصري تؤثر سلبا على معظم الأندية التي لا تنجح في إيجاد دخل مناسب ومن ثم تبقى المنافسة ضعيفة لكونها أصبحت مقتصرة على الأهلي والزمالك فقط.





ويعود الدوري الممتاز مرة أخرى غدا بمواجهة الزمالك ضد المصري وذلك عقب فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.