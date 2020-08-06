AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لجنة الانضباط: لائحة اتحاد الكرة لا تصلح ولا نملك حق تخفيف عقوبات السوبر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:01 ص
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
Advertisements
حسام الحارتي
أكد المستشار سيد بندارى، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، أن عقوبات مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلي والزمالك التي أقيمت بدولة الإمارات كانت مناسبة؛ نظرا لما حدث من شغب عقب انتهاء المباراة.

وأضاف سيد بندارى، في تصريحات هاتفية تلفزيونية على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن لائحة اتحاد الكرة الماضية لا تصلح في الوقت الحالي، مؤكدا أن اللائحة الجديدة تنطبق على العاملين في المنظومة الرياضية من دون استثناءات.

وتابع "فكرة العقوبات هدفها إعادة الانضباط للمسابقات، وإعلاء الأخلاق في الرياضة، واللجنة مستقلة بذاتها عن أعضاء اتحاد الكرة".
 
وأوضح أن عقوبات السوبر المصري بين الأهلي والزمالك نهائية وعادلة، ولا يملك حق تخفيفها أو زيادتها.
 
وأشار إلى أن المباراة الودية التي ينظمها اتحاد الكرة تتعامل معاملة المباراة الرسمية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد الهاني سليمان حارس مرمي سموحة أثناء مواجهة الاتحاد السكندري، ولا يجوز الاستئناف عليها، وله الحق في التظلم في اللجنة الانضباطية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

امتداد العقد للجيل الأول وزيادة القيمة الإيجارية.. مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم

شاهد .. لحظة انفجار شاحنة بأحد شوارع لندن

أهم الأخبار.. كورونا يحتضر في مصر.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2020.. وصدمة جديدة في الأهلي

مصطفى يونس: الخطيب ليس من أبناء الأهلي.. وقراراته أضاعت هيبة النادي

مصطفى يونس: مرتضى منصور ناجح بامتياز.. والخطيب بنسبة مقبول

موجز السوشيال | عمرو أديب يضرب بقوة بعد انفجار بيروت.. إليسا توجه الشكر إلى 15 دولة بينها مصر

AdvertisementS

هيدرسفيلد يصدم الاهلي بمفاجأة مدوية في ملف رمضان صبحي| تفاصيل

خالد الغندور: كل اللي محتاجه هو الدعاء لي بالشفاء

3 سيناريوهات تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول خلال الميركاتو الصيفي

مصطفى يونس: الخطيب ليس من أبناء الأهلي.. وقراراته أضاعت هيبة النادي

مصطفى يونس: مرتضى منصور ناجح بامتياز.. والخطيب بنسبة مقبول

3 ملايين دولار فى الموسم.. خبير تسويق رياضي: حسام عاشور وافق على اللعب فى الدوري الأمريكي

أخبار الأهلي.. هيدرسفيلد يصدم النادي بمفاجأة مدوية في ملف رمضان صبحي.. النصر السعودي يكشف حقيقة طلب ضم كهربا

قرار جديد من الخطيب لقطاع الناشئين وتشكيل لجنة المواهب بالأهلي

الاهلي عرض 52 مليونا| بيراميدز يتواصل مع ادارة هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي بـ105 ملايين جنيه

رئيس النصر السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي لـ ضم كهربا

مقابل 4 ملايين دولار فى الموسم.. خبير تسويق رياضي: أحمد فتحي مطلوب بالاسم للدوري الأمريكي

لوك إيميل لـ صدى البلد: لم أصف جماهير يانج أفريكانز بـ"القردة"| ولا منافس لـ الأهلي على الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فورد بوما الـ SUV موديل 2020 الجديدة.. صور

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

كاتي بيري تتصدر غلاف بيبول في شهور حملها.. صور