لجنة الانضباط: لائحة اتحاد الكرة لا تصلح ولا نملك حق تخفيف عقوبات السوبر

أكد المستشار سيد بندارى، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة ، أن عقوبات مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلي والزمالك التي أقيمت بدولة الإمارات كانت مناسبة؛ نظرا لما حدث من شغب عقب انتهاء المباراة.





وأضاف سيد بندارى، في تصريحات هاتفية تلفزيونية على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن لائحة اتحاد الكرة الماضية لا تصلح في الوقت الحالي، مؤكدا أن اللائحة الجديدة تنطبق على العاملين في المنظومة الرياضية من دون استثناءات.





وتابع "فكرة العقوبات هدفها إعادة الانضباط للمسابقات، وإعلاء الأخلاق في الرياضة، واللجنة مستقلة بذاتها عن أعضاء اتحاد الكرة".

وأوضح أن عقوبات السوبر المصري بين الأهلي والزمالك نهائية وعادلة، ولا يملك حق تخفيفها أو زيادتها.

وأشار إلى أن المباراة الودية التي ينظمها اتحاد الكرة تتعامل معاملة المباراة الرسمية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد الهاني سليمان حارس مرمي سموحة أثناء مواجهة الاتحاد السكندري، ولا يجوز الاستئناف عليها، وله الحق في التظلم في اللجنة الانضباطية.