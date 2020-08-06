رغم مرور شهر.. فيديو مفاجئ يفضح مسئولا بريطانيا خرق قواعد الحظر

استقال عمدة إحدى المناطق الهامة في بريطانيا من منصبه؛ بعد كسر القواعد الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، بحضوره تجمعًا كبيرًا داخل حديقة.

وصرح عمدة لوتون «طاهر مالك» بأنه "يأسف على أفعاله"، كما رأى من وجهة نظره أنه من مصلحة البلدة تقديم استقالته بعد حضور تجمع قد يساهم في نشر الفيروس





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واضطر "مالك"، إلى الاعتذار الشهر الماضي بعد التقاط صور ومقاطع فيديو له مع اثنين من أعضاء المجلس وسط حفلة كبيرة في الهواء الطلق وكمامته تحت ذقنه.





وقال في بيانه، "مرة أخرى.. أسف لأفعالي التي كانت دون مستوى منصبي وأود أن أعتذر بصدق لشعب لوتون على حضور هذا التجمع الذي كان ينتهك قيود إغلاق كورونا ".





كان ذلك رغم انعقاد التجمع الاحتفالي الذي ضم اثني عشر شخصًا في 21 يوليو الماضي، أي قبل أيام من إدراج منظمة الصحة العامة في بريطانيا (لوتون وبلاكبيرن) على أنها "مناطق منعزلة" بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس المستجد.











