شاهد والد رئيس وزراء بريطانيا يخرق الحظر ويعترف علانيةً





وقال «ستانلي جونسون» والد رئيس الوزراء البريطاني الذي يبلغ من العمر 79 عاما أنه لم يعرف بولادة حفيده الجديد من ابنه بوريس وزوجته كاري سيموندس إلا بعدما سمع عنه في الأخبار.





وتبين أن الزوجين لم يخبراه باسم حفيده لأنهما أرادا تسميته «ويلفريد» على اسم والد ستانلي مقاتل طيار مات في الحرب العالمية الثانية وفقًا لصحيفة مترو.





وبالفعل أطلق بوريس جونسون على طفله اسم جده «ويلفريد» مركب مع اسمي الطبيبين اللذين أنقذاه من فيروس كورونا ، ليصبح اسم الطفل ويلفريد لوري نيكولاس جونسون.

اقرأ المزيد:

يقول العجوز: "لقد كسرت بالفعل قواعد الحظر التام، وذهبت لشراء الصحيفة لاعتقادي بأن هناك شيء ما في جريدة اليوم عن حفيدي الرابع عشر".