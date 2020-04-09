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منوعات

يستحق ذلك.. طرد مسئولة بريطانية بعد الشماتة في مرض رئيس الوزراء بـ كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:10 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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عزة عاطف
ساءت حالة رئيس الوزراء البريطاني «بوريس جونسون» بعد إصابته بفيروس كورونا التاجي مما دفع العديد من المستخدمين إلى الدعاء له بالشفاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مسئولة وعضو كبيرة في حزب العمل كان لها رأي آخر.

أشعلت «شيلا أوكس» عمدة بلدة هينور في ديربيشاير، عضو في حزب العمل، غضبًا شديدًا في بريطانيا بعدما تملكتها الشماتة في مرض رئيس الوزراء بفيروس كورونا القاتل، وقالت إن بوريس جونسون "يستحق ذلك تمامًا" مما دفع الحزب إلى إقالتها.
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نشرت أوكس على حسابها في فيسبوك مساء الاثنين الماضي تعليقًا عن بوريس جونسون، أثار استفزاز مستخدمي مواقع التواصل بالتزامن مع وجوده حاليًا في العناية المركزة داخل مستشفى "سانت توماس" في لندن بعدما ازدادت أعراض المرض سوءًا.

وتعليقًا على منشور يدعو الناس إلى الصلاة لرئيس الوزراء، كتبت "أوكس"، "أعتذر، لكنه يستحق هذا تمامًا فهو واحد من أسوأ رؤساء الوزراء الذين عانينا منهم على الإطلاق".

أثار التعليق الكثير من الغضب على الإنترنت، وصرح كريس إيماس ويليامز، رئيس حزب العمال في مجلس منطقة وادي أمبر، وفقًا لصحيفة "مترو"، بأن الحزب سحب الرخصة من السيدة أوكس وتحزيلها للتحقيق.

وأضاف أن الشكاوى تصدرت صندوق البريد الإلكتروني الخاص به بعد تعليقها مباشرة، وتحدث في بيان عن "انزعاجه وخيبة أمله الكبيرة" من سلوك زميلته، مضيفة أنها "اعتذرت لي شخصيا، على فيسبوك ومن خلال بي بي سي راديو ديربي". 

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