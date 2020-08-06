بعد تحطم منزلها ودمار بيروت.. هيفاء وهبي تطلب من متابعيها الدعاء للبنان.. شاهد

علقت الفنانة هيفاء وهبي على الدمار الذي حل بالعاصمة بيروت؛ إثر الانفجار العنيف الذي وقع بها، وأودى بحياة المئات وإصابة الآلاف.
وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "قلبي يتوجع وقلبي يبكي، ما حدث لمدينتي الجميلة بيروت حزين جدا، دعواتي للعائلات اللبنانية التي تأثرت بهذا الانفجار المشروع الذي تسبب في اضرار واسعة النطاق رحمة الله على أرواح الشهداء وشفاء للمصابين دعونا نصلي من أجل لبنان".
وكانت هيفاء وهبي، أصيبت في الانفجار الشديد الذي وقع بمرفأ بيروت، وكتبت هيفاء وهبي أنها أصيبت في عينيها ورأسها ونقلت إلى المستشفى.
ونشرت الفنانة هيفاء وهبي صورا وفيديوهات لبيتها المدمر نتيجة انفجار بيروت وذلك عبر خاصية استوري على انستجرام.