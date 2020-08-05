تريند الفن الآن | دمار وتحطم منزل هيفاء وهبي وراغب علامة في انفجار بيروت

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورا وفيديوهات لبيتها المُدمر؛ نتيجة انفجار بيروت، وذلك عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام.





وعلقت الفنانة هيفاء وهبي، على انفجار بيروت الذي حدث اليوم.





وكتبت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها على "تويتر"، "‏اللي صار اليوم ب ‎#بيروت بيبكّي الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار".





وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا فيديو يظهر حجم الدمار الذي أصاب منزل الفنان راغب علامة بعد انفجار بيروت الذي وقع عصر امس





وظهر بالفيديو تكسير في أثاث المنزل وزجاج الشبابيك.



