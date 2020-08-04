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فن

شاهد.. آثار الدمار على منزل هيفاء وهبي بعد انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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محمد نحلة
نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورا وفيديوهات لبيتها المُدمر؛ نتيجة انفجار بيروت، وذلك عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام.

وعلقت الفنانة هيفاء وهبي، على انفجار بيروت الذي حدث اليوم.

وكتبت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها على "تويتر"، "‏اللي صار اليوم ب ‎#بيروت بيبكّي الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار".

وكان طمأن الفنان صبري فواز جمهوره عليه وعلى طاقم مسلسل "أسود فاتح" الذي يتم تصويره حاليا في بيروت، وتقوم هيفاء وهبي ببطولته.

ونشر فيديو عبر حسابه على فيسبوك وأكد به أنه بخير، وأن الانفجار كان بعيدا عنهم، وأن كل طاقم المسلسل بخير.

شاهد.. آثار الدمار على منزل هيفاء وهبي بعد انفجار بيروت
شاهد.. آثار الدمار على منزل هيفاء وهبي بعد انفجار بيروت
شاهد.. آثار الدمار على منزل هيفاء وهبي بعد انفجار بيروت
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