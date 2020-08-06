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فن

بوسي تغني «آه يا دنيا» في الساحل الشمالي غدا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:26 ص
بوسى
بوسى
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أحمد إبراهيم
تستعد المطربة الشعبية بوسى لإحياء حفل غنائي غدا، الجمعة، بالساحل الشمالى بمناسبة احتفالات موسم صيف 2020. 

وتجرى بوسى اليوم البروفة النهائية من أجل الاتفاق بشكل نهائي على الأغانى التى يمكن أن تقدمها فى الحفل. 

ومن المتوقع أن تشدو بوسى بعدد من الأغانى التى تنال بها إعجاب جمهورها ولعل أبرزها "آه يا دنيا، حبانهم، شيكولاته، مش مهم، اضحك، تعالي، وبتفرج على الأيام".

يذكر أن آخر أعمال بوسى مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب وقامت ببطولته الفنانة سيرين عبد النور. 
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