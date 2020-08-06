بوسي تغني «آه يا دنيا» في الساحل الشمالي غدا

تستعد المطربة الشعبية بوسى لإحياء حفل غنائي غدا، الجمعة، بالساحل الشمالى بمناسبة احتفالات موسم صيف 2020.





وتجرى بوسى اليوم البروفة النهائية من أجل الاتفاق بشكل نهائي على الأغانى التى يمكن أن تقدمها فى الحفل.





ومن المتوقع أن تشدو بوسى بعدد من الأغانى التى تنال بها إعجاب جمهورها ولعل أبرزها "آه يا دنيا، حبانهم، شيكولاته، مش مهم، اضحك، تعالي، وبتفرج على الأيام".



