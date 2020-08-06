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اقتصاد

شعبة المدابغ: 2 مليون قطعة حجم جلود الأضاحى خلال العيد.. وتدنى الأسعار بسبب قرار وقف التصدير

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

قال محمد مهران، رئيس شعبة أصحاب المدابغ بغرفة القاهرة التجارية، إن حجم جلود الأضاحى يصل إلى نحو   2 مليون جلدة فى موسم عيد الأضحى.



وأضاف محمد مهران، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أسعار جلود الأضاحى ستتراجع بقوة عقب عيد الأضحى المبارك فى ظل قرار وقف تصدير الجلد  الوايت بلو.



وأوضح أن أسعار الجلود الخام، تبلغ 100 جنيه للقطعة للجلد الجاموسي، و110 جنيهات للقطعة البقري، وذلك قبل دباغتها، أما عن سعر الجلد الضأن فلا تتجاوز 25 جنيها للقطعة كحد أقصى، مقابل 700 جنيه سعر الجلود خلال فترة تصديرها للأسواق الخارجية قبل صدور قرار وقف التصدير للجلد الخام الوايت بلو .





ولفت إلى أن القرار أدى إلى وجود فاقد فى الجلود وإهدار لتلك الثروة، حيث إن عدم التصدير أدى إلى لجوء المستهلكين إلى الإحجام عن بيع الجلود للورش وإلقائها فى الشوارع، مما يسبب خطرا بيئيا من ناحية ومن خسائر لتلك المواد الخام من ناحية أخرى، نظرا لتدنى أسعارها.



 ونوه مهران إلى أن هناك طلبات استيراداية يخسرها السوق المصرية بسبب قرار وقف التصدير، مطالبا بإعادة فتح التصدير لمدة معينة، خاصة فى فترة المواسم كعيد الأضحى، خاصة أن الأسواق الخارجية ستبدأ فى الانتعاش بعد أزمة كورونا وزيادة الطلبات الاستيرادية.



وأشار إلى أن هناك هدرا يصل إلى 70٪ من الجلود على الرغم من أنه يمكن الاستفادة بتصديره لإيطاليا ودول شرق آسيا.


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