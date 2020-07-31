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اقتصاد

البنك المركزي: 10.5 مليار جنيه شيكات مستحقة الدفع بالبنوك في أبريل الماضي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:19 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفعت الشيكات مستحقة الدفع ضمن خصوم البنوك في إبريل الماضي إلي 10.5 مليار جنيه مقابل 10.32 مليار جنيه في مارس السابق له ومقارنة بـ10.13 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السندات والقروض طويلة الأجل بلغت 208.5 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 188.7 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 165.541 مليار جنيه في فبراير 2020.

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وبلغت الودائع نحو 4.51 تريليون جنيه مقابل 4.412 تريليون جنيه في مارس السابق ومقانة بـ 4.3 تريليون جنيه في فبارير السابق عليه.

وصلت جملة الخصوم الأخري 736.511 مليار جنيه مقابل 696.22 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ667.54 مليار جنيه في فبراير 2020.

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