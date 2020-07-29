البنك المركزي: 48 مليار جنيه تراجع طفيف بأصول البنوك النقدية أبريل الماضي

انخفضت الأصول النقدية للبنوك بمعدل طفيف خلال إبريل الماضي مسجلة 48.1 مليار جنيه بعد أن وصلت لـ48.83 ليارا في مارس السابق ومقارنة بـ 52.4 مليار جنيه في فبراير من نفس العام





قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن إجمالي الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة بلغت 2.6 تريليون دنيه بعد أن كانت 2.4 تريليون جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 2.2013 تريليون جنيه في فبراير 2020.





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وبلغت أرصدة البنوك داخل مصر نحو 946.941 مليار جنيه في إبريل الاضي مقابل 1.02 تريليون جنيه في مارس من نفس العام ومقارنة بـ1.05 تريليون جنيه في فبراير 2020.





وصلت أرصدة البنوك خارج مصر نحو 172.411 مليار جنيه مقابل 163.744 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة ب 324.4 مليار جنيه في فبراير 2020.