AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي: 48 مليار جنيه تراجع طفيف بأصول البنوك النقدية أبريل الماضي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:00 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
Advertisements
محمد يحيي

انخفضت الأصول النقدية للبنوك بمعدل طفيف خلال إبريل الماضي مسجلة 48.1 مليار جنيه بعد أن وصلت لـ48.83 ليارا في مارس السابق ومقارنة بـ 52.4 مليار جنيه في فبراير من نفس العام

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن إجمالي الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة بلغت 2.6 تريليون دنيه بعد أن كانت 2.4 تريليون جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 2.2013 تريليون جنيه في فبراير 2020.

اقرأ أيضا:
وبلغت أرصدة البنوك داخل مصر نحو 946.941 مليار جنيه في إبريل الاضي مقابل 1.02 تريليون جنيه في مارس من نفس العام ومقارنة بـ1.05 تريليون جنيه في فبراير 2020.

وصلت أرصدة البنوك خارج مصر نحو 172.411 مليار جنيه مقابل 163.744 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة ب 324.4 مليار جنيه في فبراير 2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية إلى 4.3 تريليون جنيه مارس الماضي

البنك المركزي: ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية لـ 2.02 تريليون جنيه في مارس

ارتفاع أرصدة الاستثمارات في أذون الخزانة لـ 2.4 تريليون جنيه خلال مارس

البنك المركزي: 4.4 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية للبنوك في إبريل الماضي

تراجع الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي لـ 41.6 مليار جنيه في أبريل الماضي

المركزي: ارتفاع الائتمان المحلي للبنوك لـ4.63 تريليون جنيه في إبريل الماضي

ترشيحاتنا

هل التشهد فى الصلاة فرض أم سنة؟.. الإفتاء تجيب

في ذكري ميلاد ماري باي باي.. معلومات لا تعرفها عنها

هل يجوز صوم 7 أيام من العشر من ذى الحجة؟

أدعية يوم عرفة مكتوبة ومستجابة

بشرى سارة.. تحديد 21 دواءً جديدًا لـ علاج كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة في السوق اليوم الأربعاء 29-7-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليج نعمة يعج بالسياح.. 50% نسبة الإشغالات السياحية بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ

رسميا.. الكشف عن كاديلاك CT6 2021 بتحديثات طفيفة.. صور

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بملابس صيفية